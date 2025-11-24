Homem perde parte da orelha após ser mordido por vizinho durante briga em MS

Um jovem, de 25 anos, teve parte da orelha arrancada após ser mordido por um vizinho, que não teve a identidade revelada, de 30 anos, durante uma briga, na noite de sábado (24), no bairro Nova Bahia, em Campo Grande. A confusão teria começado depois que a vítima reclamou do som alto na casa da vizinha.
A Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, encontrou várias pessoas em luta corporal. Testemunhas disseram à polícia que o jovem foi até a casa da vizinha, de 28 anos, para reclamar do som. Ele estava acompanhado de um amigo, que tentou resolver a situação de forma pacífica.
De acordo com o boletim, a vizinha reagiu de forma agressiva e tentou atingir o jovem com um tijolo. Logo depois, o marido dela apareceu com um pedaço de madeira e acertou a cabeça da vítima, momento em que ela também conseguiu golpeá-lo com o tijolo.
A confusão aumentou quando o irmão da vítima tentou retirá-lo do local. Ele relatou à polícia que o marido da vizinha tentou acertá-lo com o pedaço de madeira, mas conseguiu se defender. Nesse momento, a mulher atingiu a cabeça dele com o tijolo, causando ferimentos.
Outras duas pessoas tentaram separar a briga. A vítima mais grave já estava quase inconsciente quando os policiais conseguiram conter os envolvidos. Segundo o socorro, ele sofreu ferimentos graves, incluindo a amputação de parte da orelha, mordida pelo vizinho.
O jovem também apresentava escoriações pelo corpo e marcas de golpes na cabeça. Ele foi levado para a Organização Social Nova Bahia e, em seguida, encaminhado à Santa Casa, onde passou por cirurgia.
A vizinha também recebeu atendimento médico por escoriações nos braços e inchaço no tornozelo. Ela foi levada ao Pronto-Socorro Tiradentes para exame de raio-X.
O pedaço de madeira usado nas agressões e o aparelho de som foram apreendidos. Os envolvidos foram levados à delegacia e apresentados à polícia. O caso foi registrado como perturbação de sossego, lesão corporal e vias de fato, e segue em investigação.