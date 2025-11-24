‘Sem-terra’ ocupam sede do Incra na Capital pedindo por desapropriação de fazenda em MS

Manifestantes ligados às famílias acampadas em Mato Grosso do Sul ocuparam a sede do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), em Campo Grande. Segundo eles, o protesto tem como objtivo agilizar a desapropriação de uma fazenda na Capital, visando também a promessa de assentamento de 2 mil famílias desamparadas este ano.

Cerca de 100 manifestantes chegaram por volta das 6h da manhã de hoje, com bandeiras, comida e até fogão portátil para passar o dia na sede do instituto, caso seja necessário.

De acordo com informações divulgadas, a desapropriação dessa fazenda é aguardada por famílias que acamparam na MS-010 desde 2023, que também estão na lista de lotes em terras oriundas de usina em Quebra Coco e da Fazenda Santa Rita do Ipê, em Terenos.

Paralisada desde 2013, a reforma agrária em Mato Grosso do Sul tem 11.601 famílias na fila, espalhadas por 82 acampamentos.

Os grupos afirmam ter escolhido protestar no Incra para evitar ações extremas, como bloqueios de rodovias que prejudicam condutores, obrigados a recorrer a estradas vicinais sem estrutura.

