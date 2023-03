Convocado para seleção, goleiro do Athletico tentou vaga em Flamengo e Grêmio

O técnico interino Ramon Menezes anunciou nesta sexta-feira (3) os convocados da seleção brasileira para o amistoso contra o Marrocos, em 25 de março. Entre as surpresas está o jovem goleiro Mycael, tratado como uma das grandes promessas do Athletico-PR.

Atualmente com 18 anos, Mycael foi formado na base do R1, equipe rondoniense. Aos 12 anos, o garoto de Porto Velho teve a oportunidade de participar de uma peneira do Athletico-PR.

Após o período de avaliações na capital do Paraná, o goleiro retornou à Porto Velho. Ele realizou outros dois testes em outros grandes clubes, o Grêmio e o Flamengo, clube do coração do pai.

Aos 16 anos, Mycael assinou o seu primeiro contrato profissional com o Athletico-PR. Em 2022, o jogador teve o seu contrato renovado com o time paranaense.

Destaque nas seleções de base

Em 2019, foi campeão do torneio Sul-Americano sub-15 contra a Argentina. Ele inclusive defendeu um pênalti na final. No ano seguinte, participou das convocações para o sub-17.

Ao chegar no sub-20, se destacou na Revelations Cup, eleito o melhor goleiro. Na competição, a seleção ficou com o vice-campeonato, ao ser derrotada pelo México na final.

Ele foi convocado na lista do próprio Ramon Menezes, para a disputa do Sul-Americano sub-20. Mycael vestiu a camisa 1 e jogou boa parte do sul-americano. Acesse também: Prefeitura entrega reforma na Emei O Bom Pastor no bairro Estrela do Sul

Com informações da Folhapress, por Gabriel Dias