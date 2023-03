Com tratamento convencional, Calleri evolui e não descarta jogar quartas

O centroavante Calleri teve uma pequena fratura no tornozelo, mas sentiu evolução e não descarta jogar as quartas de final do Paulista pelo São Paulo contra o Água Santa, duelo que deve ocorrer entre os dias 11 e 13 deste mês.

Calleri optou pelo tratamento convencional, sem realizar processo cirúrgico. Se fosse para a mesa de cirurgia, o argentino ficaria entre quatro e seis meses longe dos gramados.

O processo conservador era desejo de Calleri e foi autorizado após exames detalhados. Havia preocupação com o tamanho da lesão, mas exames de imagem detectaram uma fratura pequena.

O argentino já não sente mais dores e quer jogar o mata-mata do Estadual. No entanto, ele só irá atuar se o departamento médico tricolor liberar o atleta para a partida.

Cautela

O departamento médico do São Paulo prefere um prognóstico menos otimista. Calleri será reavaliado diariamente e a liberação para jogar irá muito além da existência ou não de dor no tornozelo.

Diferentemente da saúde convencional, as recuperações no futebol dependem de outros fatores além dos clínicos, como a palavra do atleta e a necessidade da comissão técnica. Todo esse contexto será levado em consideração.

Calleri vem sofrendo com dores no tornozelo há pelo menos um mês. Ele foi poupado contra a Portuguesa no dia 26 de janeiro, ficando no banco, e depois não foi sequer relacionado para partidas contra Santo André e Red Bull Bragantino.

Entre os três jogos que perdeu, Calleri fez um esforço para atuar no clássico contra o Corinthians. Logo depois do duelo, ficou as duas partidas citadas fora e voltou em novo clássico, dessa vez contra o Santos.

O São Paulo, hoje, não tem reserva para o argentino. O Tricolor foi ao mercado para contratar Erison e sanar essa deficiência do elenco, mas o centroavante teve uma lesão muscular e também não é presença certa no mata-mata do Paulista.

Luciano e Galoppo são opções, mas as características são diferentes. Luciano tem histórico de jogar fora da área na carreira e o argentino Galoppo já fez algumas vezes neste ano a função de falso 9, mas nenhum deles pode entregar aquilo que Calleri entrega. Acesse também: Funesp retorna com oficinas aquáticas no Parque Ayrton Senna

Com informações da Folhapress, por EDER TRASKINI E LUCAS MUSETTI PERAZOLLI