Acusada de jogar soda cáustica no ex-namorado não comparece para depor

Indiciada por jogar soda cáustica no rosto do ex-namorado, Sônia Obelar de 41 anos, foi intimada para prestar depoimento no início da tarde desta sexta-feira (3), mas não apareceu na 5ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, onde o caso é investigado. Leandro Coelho, 30 anos, ficou cego e está internado na Santa Casa.

Ao O Estado Online, o delegado Felipe Madeira, responsável pelo caso, disse que foi avisado pelo advogado de Sônia que ela estaria fora da cidade e por isso não iria depor, mas a autoridade policial explicou ainda que é uma escolha da mulher não prestar o depoimento.

“Ela foi intimada para depor hoje às 14h, mas ela não comparecer não interfere em nada no inquérito. Continuamos com a investigação, uma vez que temos provas suficientes da autoria do crime e ela já foi indiciada”, explicou o delegado.

O delegado disse ainda que, após teste rápido feito no líquido, foi possível afirmar se tratar de soda cáustica, mas que aguarda laudo pericial.

Segundo apurado pela reportagem, ela não aceitou o fim do relacionamento e começou a perseguir o rapaz até o dia em que desfigurou o rosto dele. A mulher foi indiciada por lesão corporal gravíssima e perseguição.

Câmeras de monitoramento registraram momento em que a mulher joga uma jarra de soda cáustica no rosto do tatuador.