Conmebol dá vitória ao Flamengo após confusão na Colômbia; Corinthians garante liderança e Atlético-MG assume ponta na Sul-Americana

A quinta-feira (21) foi marcada por definições importantes para clubes brasileiros em competições continentais. A Conmebol confirmou vitória por W.O. do Flamengo sobre o Independiente Medellín, enquanto o Corinthians assegurou a liderança de seu grupo na Libertadores e o Atlético-MG assumiu a ponta da chave na Copa Sul-Americana.

Flamengo vence por W.O. e confirma liderança do Grupo A

A Conmebol decretou vitória por 3 a 0 ao Flamengo no confronto interrompido diante do Independiente Medellín, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (21), após o cancelamento definitivo da partida disputada no dia 7 de maio, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia.

O jogo foi encerrado por conta de uma série de confusões provocadas por torcedores do clube colombiano. Antes mesmo do início da partida, bombas e sinalizadores foram lançados em direção ao gramado, além de registros de princípio de incêndio nas arquibancadas.

A situação se agravou quando integrantes de torcidas organizadas invadiram o campo e arremessaram grades próximas ao gramado. Poucos minutos após o início da partida, a arbitragem interrompeu o confronto e retirou as equipes para os vestiários.

A Conmebol aguardou mais de 45 minutos, conforme prevê o regulamento para paralisações temporárias, mas como as condições de segurança não foram restabelecidas, decidiu inicialmente suspender e, posteriormente, cancelar a partida.

Com base no artigo 24.2 do Código Disciplinar da entidade, o Independiente Medellín foi considerado responsável pela interrupção definitiva do jogo e sofreu derrota por W.O., com placar oficial de 3 a 0 para o Flamengo.

Além do resultado, o clube colombiano recebeu punições severas: cinco partidas com portões fechados em torneios da Conmebol, dois jogos sem torcida visitante e multa de US$ 116 mil, cerca de R$ 582 mil.

Com os três pontos confirmados, o Flamengo chegou aos 13 pontos e garantiu matematicamente a liderança do Grupo A. O time carioca já havia assegurado vaga nas oitavas de final após vencer o Estudiantes por 1 a 0, no Maracanã, na quarta-feira (20).

O Rubro-Negro encerra a participação na fase de grupos na próxima terça-feira (26), diante do Cusco, no Maracanã. Independiente Medellín e Estudiantes disputam a segunda vaga da chave.

Corinthians empata no Uruguai e confirma liderança antecipada

No Uruguai, o Corinthians empatou em 1 a 1 com o Peñarol, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, e assegurou a liderança do Grupo E da Libertadores com uma rodada de antecedência.

Mesmo utilizando uma formação alternativa, o time paulista dominou boa parte da partida, principalmente no segundo tempo, quando terminou com 68% de posse de bola.

O Peñarol abriu o placar aos 18 minutos da etapa inicial. Após cobrança de escanteio de Trindade, Maximiliano Oliveira apareceu livre para cabecear no contrapé do goleiro Hugo Souza.

Os uruguaios ainda chegaram a ampliar aos 39 minutos com Umpiérrez, mas o lance foi anulado por impedimento de Arezo na origem da jogada.

Na reta final do primeiro tempo, o Corinthians cresceu na partida e criou boas oportunidades. Milans, Kaio César e André levaram perigo ao gol defendido por Aguerre.

O empate veio aos 18 minutos da etapa complementar. Kaio César cruzou na área, Pedro Raul finalizou para defesa do goleiro, mas Labyad aproveitou o rebote para marcar o primeiro gol com a camisa corintiana.

Após a igualdade, o Corinthians seguiu melhor organizado e ainda ameaçou em finalização de Rodrigo Garro. Nos minutos finais, Yuri Alberto desperdiçou chances em contra-ataques que poderiam garantir a vitória paulista.

Com o empate, o Corinthians chegou aos 11 pontos e confirmou a liderança do grupo. Já o Peñarol, com apenas três pontos, foi eliminado da competição.

O próximo compromisso do Corinthians será no domingo (24), às 18h30, diante do Atlético-MG, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, a equipe fecha a fase de grupos contra o Platense, na próxima quarta-feira (28), em São Paulo.

Atlético-MG vence o Cienciano e assume liderança na Sul-Americana

Pela Copa Sul-Americana, o Atlético-MG derrotou o Cienciano por 2 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e assumiu a liderança isolada do Grupo B da competição.

Com o resultado, o time mineiro chegou aos sete pontos e ultrapassou o próprio Cienciano e o Puerto Cabello nos critérios de desempate.

Precisando da vitória para evitar risco de eliminação precoce, o Atlético-MG adotou postura ofensiva desde o início e construiu o resultado ainda no primeiro tempo.

O primeiro gol saiu aos 26 minutos, quando Cuello cruzou pela direita e Renan Lodi apareceu livre na segunda trave para finalizar de primeira.

Pouco depois, novamente em jogada construída pelo lado direito, Cuello encontrou Bernard, que ampliou o placar para o clube mineiro.

Na segunda etapa, o ritmo da partida caiu. O Cienciano tentou pressionar, mas encontrou dificuldades diante da organização defensiva atleticana. O goleiro Everson ainda fez boa defesa em cabeçada de Bandiera.

O Atlético-MG respondeu em contra-ataques e quase marcou o terceiro com Victor Hugo e Renan Lodi, mantendo o controle do jogo até o apito final.

O clube mineiro volta a campo pela Sul-Americana no próximo dia 27, novamente na Arena MRV, diante do Puerto Cabello. Uma nova vitória garante a classificação para a próxima fase do torneio continental.

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