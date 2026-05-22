MS avança em qualidade de vida e ocupa 7ª colocação nacional no Índice de Progresso Social 2026

Estado aparece acima da média nacional no Índice de Progresso Social e se destaca em dimensões ligadas à oportunidades, moradia e necessidades humanas básicas

Mato Grosso do Sul consolidou-se entre os estados com melhor qualidade de vida do país ao alcançar a 7ª colocação no IPS (Índice de Progresso Social) Brasil 2026, levantamento que avalia o desempenho social e ambiental dos 5.570 municípios brasileiros. O Estado obteve pontuação de 64,14, acima da média nacional de 63,40, ficando atrás apenas do Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Goiás.

Produzido pelo Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia), em parceria com o Social Progress Imperative e outras instituições, o IPS mede diretamente a qualidade de vida da população a partir de 57 indicadores sociais e ambientais, sem utilizar critérios econômicos como composição do índice. O estudo avalia aspectos relacionados à saúde, educação, moradia, segurança, acesso à informação, meio ambiente, inclusão social e oportunidades.

O resultado reforça o posicionamento de Mato Grosso do Sul como um dos estados que conseguiram combinar crescimento econômico, geração de empregos, investimentos em infraestrutura e ampliação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à melhoria das condições de vida da população.

“O IPS mostra que desenvolvimento não pode ser medido apenas pelo tamanho da economia. Mato Grosso do Sul vem avançando em qualidade de vida, oportunidades e acesso a serviços essenciais, resultado de uma estratégia que alia crescimento econômico, sustentabilidade e inclusão produtiva”, destaca o secretário da Semadesc, Artur Falcette, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Um dos principais destaques do relatório para Mato Grosso do Sul está na dimensão Oportunidades, considerada a mais desafiadora do IPS em todo o país. Nacionalmente, essa dimensão apresentou média de apenas 46,82 pontos, o menor desempenho entre os três grandes eixos avaliados pelo índice.

Mesmo diante desse cenário, Mato Grosso do Sul aparece entre os 13 estados brasileiros com desempenho acima da média nacional neste indicador, ao lado de unidades federativas como Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. A dimensão reúne componentes relacionados a direitos individuais, inclusão social, acesso ao ensino superior e liberdades individuais e de escolha.

O desempenho demonstra o resultado das políticas implementadas pelo Governo do Estado, por meio da Semadesc, voltadas à qualificação profissional, empregabilidade, inovação, inclusão produtiva e fortalecimento da educação técnica e superior.

Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul ampliou investimentos em programas de qualificação de mão de obra, incentivo à inovação e interiorização do desenvolvimento, ao mesmo tempo em que consolidou um ambiente favorável para atração de novos empreendimentos industriais e tecnológicos.

Outro ponto de destaque do relatório é o desempenho de Mato Grosso do Sul na dimensão Necessidades Humanas Básicas, que avalia itens fundamentais para a qualidade de vida da população, como nutrição, cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia e segurança pessoal.

O estudo aponta Mato Grosso do Sul entre os oito estados brasileiros com desempenho superior à média nacional neste eixo, ao lado de estados das regiões Sul e Sudeste e do Distrito Federal. Segundo o relatório, as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul concentram os melhores resultados nacionais nessa dimensão, especialmente em municípios de menor porte populacional, que apresentam melhores indicadores ligados à infraestrutura urbana e acesso a serviços essenciais.

Modelo de desenvolvimento sustentável

O IPS Brasil 2026 reforça também o debate sobre a relação entre desenvolvimento econômico e progresso social. O relatório destaca que crescimento econômico sem avanços sociais pode resultar em desigualdade, degradação ambiental e conflitos sociais.

Nesse contexto, Mato Grosso do Sul aparece como um dos estados que vêm buscando associar expansão econômica à sustentabilidade e inclusão social, especialmente a partir da consolidação de políticas ligadas à bioeconomia, industrialização sustentável, qualificação profissional e transição energética.

Nos últimos anos, o Estado registrou forte crescimento econômico impulsionado pela agroindústria, pela cadeia da celulose, pela bioenergia e pela atração de novos investimentos privados. Paralelamente, ampliou programas de ciência, tecnologia, inovação e formação profissional para atender à demanda crescente do mercado de trabalho.

“O desenvolvimento sustentável precisa chegar na vida das pessoas. O desafio não é apenas crescer economicamente, mas transformar esse crescimento em oportunidades, renda, infraestrutura e qualidade de vida para a população. É isso que os indicadores mostram em Mato Grosso do Sul”, afirma o secretário Artur Falcette.

O levantamento completo do IPS Brasil 2026 está disponível neste link no portal oficial do Índice de Progresso Social Brasil.