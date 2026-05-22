Vídeo: menina de 6 anos sofre queimaduras após incêndio destruir Kombi escolar em Porto Murtinho

Uma menina de 6 anos ficou ferida após uma Kombi escolar pegar fogo na manhã de quinta-feira (21), em uma fazenda localizada na zona rural de Porto Murtinho, município distante cerca de 439 quilômetros de Campo Grande. A criança sofreu queimaduras e precisou ser transferida para a Santa Casa da Capital.

Segundo informações divulgadas, o veículo transportava cinco estudantes que retornavam da escola para propriedades rurais da região. Durante o percurso, as crianças perceberam fumaça saindo da Kombi e, pouco depois, o automóvel foi tomado pelas chamas.

O motorista conseguiu retirar as crianças rapidamente, entretanto, a menina de 6 anos foi a última a deixar o veículo e acabou sofrendo queimaduras no rosto e em uma das mãos.

Após o resgate, a criança recebeu atendimento médico e, devido aos ferimentos, foi encaminhada para Campo Grande, onde permanece sob cuidados especializados.

As causas do incêndio não foi divulgada.

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