CIN-MS e autoridades indianas visitam indústria na Capital

O CIN-MS (Centro Internacional de Negócios de MS) organizou a visita do presidente da CCIB (Câmara de Comércio Índia Brasil) e cônsul da Índia no Rio de Janeiro, Leonardo Ananda Gomes, e do presidente honorário da CCIB e cônsul da Índia em Belo Horizonte, Élson de Barros Gomes, a uma das maiores indústrias de suplementos alimentares do Brasil, a Mix Nutri, localizada em Campo Grande. Como se trata de uma empresa já consolidada nos mercados estadual e nacional, o objetivo da visita foi verificar o potencial da indústria do ramo de alimentos fitness de Mato Grosso do Sul, para apresentar a possibilidade de internacionalização ao mercado indiano.

“Estou muito feliz em receber autoridades indianas aqui na empresa, eles abriram meus olhos para esse novo caminho, para dar esse novo passo. Nossos produtos são referência para o Brasil, já era o momento de buscar esse novo mercado”, explicou Danilson Charro, CEO da Mix Nutri.

O diretor do CIN-MS, Aurélio Rocha, adiantou que, em fevereiro de 2024, os empresários sul-mato-grossenses poderão estreitar as relações comerciais com o país. “A Fiems vai começar a organizar uma missão para a Índia de prospecção de negócios e produção comercial de Mato Grosso do Sul, será o momento de pensar em novas oportunidades que vão além das nossas fronteiras”, concluiu.

