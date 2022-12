Fiems e Governo apresentam MS para indianos

A Fiems e o Governo do Estado receberam, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), um grupo de empresários indianos que vieram em missão para estreitar os laços comerciais entre Mato Grosso do Sul e a Índia. Durante o encontro, foram apresentadas as potencialidades das duas regiões e discutida a possibilidade de uma missão brasileira para o país indiano. Representando o presidente da Fiems, Sérgio Longen, o chefe de gabinete da presidência da instituição, Robson Del Casale, deu as boas-vindas aos visitantes e apresentou o panorama industrial de Mato Grosso do Sul, destacando que PIB industrial do Estado é de R$ 23,3 bilhões.

Ainda conforme Robson Del Casale, a Índia é um importante parceiro comercial do Brasil e também de Mato Grosso do Sul. “Atualmente, a Índia é o quarto maior comprador da indústria do Estado, ficando atrás apenas da China, dos Estados Unidos e da Holanda. Em 2022, as vendas da indústria estadual para o mercado indiano alcançaram o equivalente a US$ 181,4 milhões, indicando crescimento de 325%, quando comparado o mesmo período do ano passado”, detalhou. Os principais produtos comprados pela Índia de MS em 2022 foram óleo de soja bruto, açúcar e couro bovino. Já os principais produtos exportados pela Índia para MS no mesmo ano foram produtos têxteis, máquinas, aparelhos elétricos e suas partes e produtos químicos.

Segundo o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, o encontro marca uma nova posição importante quanto às relações entre Mato Grosso do Sul e Índia. “A Índia estava um pouco fora do nosso foco estratégico até esse momento, mas com certeza temos interesse em estreitar nossos laços comerciais. Nossa visão estratégica é de diversificação de venda dos nossos produtos e temos interesse em participar de missões a partir de 2023 para conhecer melhor o mercado indiano”, afirmou.

O representante do Ministério da Agricultura Indiana, Manoj Kumar, reforçou que há diversas áreas comerciais a serem exploradas entre Mato Grosso do Sul e Índia. “Qualquer estado da Índia e maior do que qualquer país da Europa, o que significa que há um grande potencial para a venda dos produtos sul-mato-grossenses e queremos intensificar nosso relacionamento internacional e comercial. Agradeço a hospitalidade e espero recebe-los em nosso país em breve”, finalizou.

