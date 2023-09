Jogo beneficente na Capital reunirá ex-jogadores de Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo

Ex-jogadores da elite do futebol brasileiro estarão em Campo Grande neste final de semana em um jogo beneficente do Projeto Criança Feliz, no Campo Marambaia, no Cophavilla 2., com entrada gratuita. O evento tem início às 14h ( horário de MS), com distribuição de brinquedos pela comunidade.

Segundo informações da organização, estão confirmados no evento os ex-jogadores do Flamengo Zé Roberto, Athirson, Ronaldo Angelim e Beto Cuiabano. Também estará presente o ex-atacante do Palmeiras, Oséas. O atacante do São Paulo Leandro Guerreiro e o zagueiro do Corinthians, Chicão já disseram que estarão presentes também no jogo beneficente.

Além da partida que deve animar a comunidade, serão distribuídas mais de 1,3 mil bolas e 300 bonecas para as crianças que estiverem presentes na ação social.

