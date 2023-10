Câmara discute necessidade de ampliação dos ecopontos na Capital

A Câmara Municipal de Campo Grande promoveu, nesta quarta-feira (04), audiência pública para discutir a necessidade de aumento no número de ecopontos na Capital. Atualmente, Campo Grande conta com cinco Ecopontos, que recebem recicláveis, demolições, mobílias, sucatas, restos de podas, eletrônicos, entre outros. Eles estão nos bairros Panamá, Noroeste, Nova Lima, Moreninhas e União.

O debate foi convocado pelo vereador Ronilço Guerreiro, através da Comissão Permanente de Meio Ambiente, composta pelos vereadores Zé da Farmácia (presidente), Silvio Pitu (vice-presidente), Dr. Jamal, Betinho e Professor André Luis. O titular da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Domingos Sahib Neto, falou dos Ecopontos já existentes na Capital e relatou que a pasta tem catalogados outros 55 pontos de descarte irregular em Campo Grande.

Campo Grande tem 900 mil habitantes, rpoduzindo resíduos que não se pode descartar em qualquer lugar. Para a gerente de Políticas Ambientais Integradas da Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano), Natália Aguiar, toda e qualquer mudança na legislação deve ser pautada em estudos técnicos, tanto econômicos, quanto ambientais.

