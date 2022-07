Ecopontos receberam mais de 6 mil toneladas de resíduos no semestre

Somente até o mês de junho deste ano, 35 mil usuários realizaram o descarte correto de materiais

Por Giovanna Silva e Camila Farias – Jornal O Estado MS

Campo Grande possui cinco ecopontos, locais que são destinados para a entrega correta, voluntária e gratuita de resíduos. Durante o primeiro semestre de 2022 a quantidade de materiais descartados nesses pontos já soma 6.771 toneladas. Até o momento, o número de depósitos já passa da metade do que foi coletado no ano de 2021, que contabiliza 61.735 toneladas.

Os ecopontos recebem resíduos de construção, sobras de podas, madeiras e inservíveis e resíduos recicláveis como papel, papelão, vidro e metal. Entre os materiais não recebidos estão lixo domiciliar orgânico, resíduos de saúde e resíduos perigosos. Cada usuário pode descartar por dia um metro cúbico de resíduos, o acesso aos locais de coleta é gratuito e a entrega é feita de forma voluntária. De acordo com o gerente operacional da Solurb Bruno Velloso, anualmente os resíduos de maior volume deixados nos locais são as podas, galhos, entulhos e recicláveis.

“Nosso contrato contempla cinco ecopontos que já foram instalados. Esses projetos partem da Prefeitura e a concessionária opera, até então, para a concessionária operar, não tem nada em andamento”, revelou o gerente operacional que ainda informou que desde 2018 os ecopontos já receberam cerca de 41 mil toneladas de resíduos e atenderam cerca de 200 mil cidadãos.

Vale lembrar, que o primeiro ecoponto de Campo Grande foi inaugurado em 2018 no bairro Panamá e o último foi instalado na região das Moreninhas em 2020. Confira o nome e a localização de cada local: Ecoponto Panamá: Av. José Barbosa Rodrigues, 196 – Vila Manoel Taveira; Ecoponto Noroeste: Rua Guarulhos, 788 – Jardim Noroeste; Ecoponto Nova Lima: Rua Pacajús, 194 – Vila Palmira; Ecoponto União: Av. Roseira, 912 – Parque Res. União e Ecoponto Moreninha: Rua Copaíba, 640 – Moreninha.

Dengue em alta

Os descartes incorretos de resíduos contribuem para o aumento de casos de dengue, já que esses materiais acumulam água parada, favorecendo assim a proliferação do mosquito Aedes Aegypti. De acordo com dados do último Boletim Epidemiológico de Dengue da SES (Secretaria de Estado de Saúde), até o momento Campo Grande possui 4.614 casos confirmados de dengue em 2022.

Lixos são encontrados nos bairros

Apesar de contar com os espaços para a destinação correta de resíduos, a equipe do O Estado percorreu diferentes regiões da Capital e encontrou terrenos e calçadas que servem de depósito a céu aberto.

Com isso, quem mais sofre são os moradores das proximidades que precisam conviver com o mau cheiro e a aparição de animais peçonhentos como é o caso do motorista Cléber Godoy, 48 anos que vive há 10 anos no bairro Danúbio Azul.

“Aqui sempre foi assim, eu morei durante um tempo aqui na frente do terreno e as pessoas jogam lixo sem nenhum pudor, uma ou duas vezes a prefeitura já veio, limpou, mas dois dias depois já está cheio novamente. Eu até já repreendi um senhor que veio com um carrinho jogar lixo aqui e ele me respondeu que se todo mundo joga, ele também jogaria. Nós já nem temos mais esperanças que alguém faça alguma coisa por nós aqui”, lamentou Cléber.

Já na região das moreninhas, onde possui um ecoponto para descarte de lixos, é possível encontrar nas proximidades diversas ruas isoladas contendo desde lixo doméstico, até descarte de televisores, pneus entre outras coisas.

Serviço

O horário de funcionamento dos Ecopontos é de segunda a sábado, das 08:00 às 18:00. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800 647 1005 (horário comercial) ou pelo WhatsApp (67) 9 9647-1005 (disponível 24 horas).

