Serc/UCDB enfrenta o Taboão Magnus pela semifinal da Copa do Brasil de futsal feminino

A Serc/UCDB (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco) entra em quadra na noite de hoje (4), para enfrentar o Taboão Magnus (SP), pela semifinal da Copa do Brasil de futsal feminino. A partida está marcada para acontecer às 19h, Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, em Campo Grande.

A entrada para ver o jogo é gratuita. A partida terá transmissão ao vivo pela CBFS TV (clique aqui para acessar).

A partida das semifinais da Copa do Brasil de futsal feminino marca o início de uma maratona de jogos importantes neste mês de outubro. Além da lém da Copa do Brasil, o time sul-mato-grossense garantiu histórica classificação ao “mata-mata” da LFF (Liga Feminina de Futsal), campeonato no qual Mato Grosso do Sul participa pela primeira vez. E o seu adversário também é o Taboão Magnus (SP), que permanece na Cidade Morena até o fim da próxima semana.

O confronto de ida está marcado para sexta-feira (6), às 19 horas, no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande. No mesmo local, as equipes já se enfrentaram, em duelo válido pela primeira rodada da fase classificatória da Liga de Futsal Feminino, no dia 8 de abril. Na ocasião, o time paulista saiu com a vitória, por 4 a 2.

Já no sábado (7), a Serc/ UCDB joga a final dos Jogos Abertos de Campo Grande. Defendendo o título, a equipe de Campo Grande entra em quadra às 19 horas, no Ginásio Guanandizão, contra o Comercial/Sefac.

Pé na estrada

Na próxima semana, é a vez das atletas da Serc/UCDB pegarem a estrada. O plantel se deslocará por quase mil quilômetros até Taboão da Serra (SP) para os compromissos de volta das duas competições nacionais. Primeiro, as equipes se encaram pela Copa do Brasil, no dia 12 de outubro, às 16h30 (horário de MS), no Ginásio Poliesportivo José de Souza Sobrinho, o popular “Zé do Feijão”. No dia 14, o embate será pela Liga, às 14 horas.

Após as duas decisões, parte do elenco embarca rumo a Joinville (SC), onde disputará os Jogos Universitários Brasileiros, de 15 a 22 de outubro, representando a Universidade UCDB. A instituição sul-mato-grossense tem tradição no torneio com o futsal feminino e já ficou duas vezes com o vice-campeonato (2015 e 2021).

Confira a programação completa de jogos da Serc/UCDB, com horários no fuso de Mato Grosso do Sul:

4/10 (quarta-feira) – 19h

Ida da semifinal da Copa do Brasil: Serc/UCDB x Taboão Magnus (SP)

Local: Guanandizão – Campo Grande (MS)

6/10 (sexta-feira) –18h

Ida das quartas de final da LFF: Serc/UCDB x Taboão Magnus (SP)

Local: Poliesportivo Dom Bosco – Campo Grande (MS)

7/10 (sábado) – 19h

Final dos Jogos Abertos de Campo Grande: Comercial/Sefac x Serc/UCDB

Local: Guanandizão – Campo Grande (MS)

12/10 (quinta-feira), às 16h30

Volta da semifinal da Copa do Brasil: Taboão Magnus (SP) x Serc/UCDB

Local: Zé do Feijão – Taboão da Serra (SP)

14/10 (sábado) – 14h

Volta da semifinal da LFF: Taboão Magnus (SP) x Serc/UCDB

Local: Zé do Feijão – Taboão da Serra (SP)

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.