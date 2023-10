Brasil é derrotado pela Alemanha no pré-olimpico de vôlei masculino

Na noite desta terça-feira (3), no Maracanãzinho, a seleção masculina de vôlei enfrentou a equipe da Alemanha em um confronto acirrado pelo Pré-Olímpico de vôlei masculino. O resultado não foi favorável para os brasileiros, que foram derrotados por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/19, 25/19 e 28/26.

Com essa derrota, a equipe brasileira, sob o comando do técnico Renan Dal Zotto, se posiciona em quarto lugar no Grupo A. A liderança da chave é compartilhada pela Alemanha e Itália, seguidos pela terceira colocada, Cuba.

O técnico Renan Dal Zotto comentou sobre a partida: “Foi um jogo tenso, como acontece em classificatórios olímpicos. A Alemanha errou muito pouco depois do segundo set e forçou bastante o saque. Vamos nos organizar, reunir forças e juntar energia para entrar com tudo na partida de amanhã”, disse, já projetando o próximo desafio do Brasil contra a Ucrânia, marcado para as 20h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (4).

No Pré-Olímpico, Brasil e Alemanha fazem parte do Grupo A, que inclui também Catar, República Tcheca, Ucrânia, Cuba, Irã e Itália. As oito equipes enfrentarão todos os seus adversários de chave em um único confronto. As duas primeiras colocadas garantirão vaga nas Olimpíadas de Paris 2024.

Além disso, o Pré-Olímpico contempla outros grupos, B e C, que também oferecem duas vagas cada para Paris 2024. No Grupo B, encontramos Sérvia, Turquia, Estados Unidos, Egito, Finlândia, Eslovênia, Turquia e Japão. Enquanto no Grupo C, as equipes Holanda, Canadá, Polônia, Bélgica, Bulgária, Argentina, México e China competem por mais duas oportunidades de participação nos Jogos Olímpicos de Paris. A disputa continua e a expectativa para os próximos jogos permanece alta.

Com informações da Agência Brasil

