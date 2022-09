Brasil vence Gana por 3 x 0, em amistoso na França

No amistoso desta sexta-feira (23), a seleção brasileira venceu a seleção de Gana, por 3 x 0, no Stade Océane, em Le Havre, na França. O jogo foi decidido no primeiro tempo, com dois gols do atacante Richarlison; e um gol do zagueiro luso-brasileiro, Marquinhos. Esse foi o penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Até agora, a seleção jogou 49 partidas e venceu 36 delas – ou seja, um aproveitamento superior a 80%. Nessas partidas, os jogadores brasileiros marcaram 106 gols.

Na escalação de hoje, o técnico Tite experimentou uma formação de “superataque”, com Lucas Paquetá como segundo volante, Neymar como meia-central, além dos três atacantes Raphinha, Vini Jr. e Richarlison. O passe certeiro de Raphinha garantiu o gol de Marquinho. Já os gols de Richarlison, foram passes de Neymar.

O próximo jogo da seleção brasileira será o último antes da Copa do Mundo. A adversária será a Tunísia, às 14h30 (do MS), no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, capital da França.

