Brasileiro Robson Conceição disputa título mundial de boxe

O campeão olímpico Robson Conceição enfrenta hoje (23) o americano Shakur Stevenson, em luta que vale ao brasileiro o título na categoria superpena (até 59 kg) do boxe. O americano, que detinha os cinturões da WBC (Conselho Mundial de Boxe) e da WBO (Organização Mundial de Boxe), não bateu o peso e perdeu as cintas.

Robson, que pesou 58,8 quilos, ainda vai ser recompensado com uma porcentagem da bolsa de US$ 3 milhões (R$ 15,3 milhões) do adversário que não bateu o peso para a luta. Em entrevista para o canal Fight Hub TV, o brasileiro atacou Shakur Stevenso por não cumprir o peso.

“Isso prova o quão fake ele é. Ele falou que eu era fake, mas isso prova que o fake é ele. É um campeão que não tem comprometimento, não tem seriedade no trabalho dele. Ele teria que ser um campeão e dar exemplo. É um atleta que não é motivo de inspiração para outros atletas com essa falta de responsabilidade. Ele iria perder o cinturão de qualquer maneira, porque vim determinado e pronto para arrancar o cinturão dele. É isso que vai acontecer. Não tem escapatória para ele. Eu já estava muito motivado a tirar os cinturões dele. Isso não muda nada. Sou um atleta profissional, não sou de falar muito e mostro no ringue. Serei campeão mundial”, declarou o lutador, em entrevista ao canal.

Robson Conceição pode entrar no exclusivo hall de lutadores que foram campeões olímpicos e campeões mundiais de boxe. Apenas grandes nomes do boxe como Muhammad Ali, George Foreman e Joe Frazier, entre outros conseguiram o feito.

Robson tem 33 anos e acumula 17 vitórias (oito nocautes) e apenas uma derrota. Ele tem 1,79m de altura e 1,78m de envergadura. Stevenson, medalha de prata na Olimpíada do Rio-2016, entre os pesos-galo, soma 18 vitórias, com nove nocautes. Ele mede 1,73m de altura e envergadura.

O duelo, recheado de polêmicas na véspera, terá transmissão do Canal Combate, pay-per-view do Grupo Globo. O card nos EUA terá início a partir das 20h50 (horário de Brasília).

