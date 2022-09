Após briga com marido, mulher ateia fogo em barraco de madeira

Um barraco de madeira foi destruído por incêndio, na tarde de hoje (23), no bairro São Francisco, em Aquidauana, distante a 125 quilômetros de Campo Grande. O casal que morava no local havia discutido pouco antes, e a mulher colocou fogo na residência.

Conforme informações, os vizinhos escutaram uma discussão do casal, e logo depois, o marido saiu da residência, momento em que a mulher colocou fogo no barraco e fugiu.

Os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros para combater as chamas. Toda a estrutura de madeira foi destruída pelo fogo. Móveis e eletrodomésticos também foram consumidos pela chama.

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Com informações do site O Pantaneiro

Leia Mais: Mulher é apreendida tentando transportar maconha para SC

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.