Bombeiros orientam como evitar e lidar com afogamento de crianças em casa

Após o afogamento que levou a morte de um menino, de 2 anos, após ter caído em uma piscina onde morava na manhã desta quinta-feira (23), o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul orienta para esse tipo de situação.

No caso de afogamento, a primeira atitude deve ser retirar a criança da água e entrar em contato com o Corpo de Bombeiros via número de telefone 193. O socorro será encaminhado e os militares aconselharão os pais ou responsáveis como proceder nos primeiros socorros.

Caso a criança tossir ou vomitar, deve ser colocada de lado para evitar engasgamento. A atenção principal deve ser na prevenção de afogamentos e para isso algumas ações são necessárias:

1. Nunca deixe a criança sozinha. Crianças de qualquer idade devem estar sempre acompanhadas, mesmo as que já fizeram ou fazem aulas de natação.

2. Se tiver que se ausentar da área da piscina, retire a criança da água e a leve junto ou deixe outro adulto supervisionando.

3. Nunca deixe um adolescente ou até um jovem cuidando de uma criança. Eles se distraem facilmente e deixam de velar pelo pequenino.

4. Não usar celular quando estiver cuidando de criança na piscina. A distração ao celular é suficiente para ocorrer o acidente.

5. Use boias e acessórios que flutuam. Mas não confiem 100% neles. Eles podem furar, escorregar, etc. Nada substitui o cuidado dos pais ou responsável.

6. Evite brincadeiras na beira da piscina. Por ser uma área molhada fica fácil escorregar e a criança bater a cabeça.

7. Evite brincadeiras de pular na piscina. Principalmente pulos “de ponta”. Muitas piscinas possuem partes rasas e fundas em forma de degrau e os pulos podem ser mal calculados e o salto acabar sendo no raso.

8. Evite o acesso a piscina. Crianças são curiosas e em momentos de descuido elas podem procurar a piscina. Pode ser feito com cercas, grades, decks. Se na casa não houver proteção contra entrada na piscina, os locais de acesso devem ser obstruídos, como portas e portões trancados.

9. Cuidado com os equipamentos de sucção. Algumas piscinas possuem equipamentos de sucção, eles podem sugar cabelos longos e a criança ou até adulto podem ficar presos.

Atenção: Em casas que não há piscina também pode ocorrer afogamentos. Eles podem ocorrer através de baldes, bacias, vaso sanitário ou qualquer outro recipiente que são deixados com água.

Crianças pequenas, normalmente abaixo de 4 anos, podem, ao olhar para dento de recipiente, cair e ficar com as vias aéreas (boca e nariz) submerso e se afogarem. Acesse também: Servidores municipais da enfermagem anunciam greve