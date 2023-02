Parque Jacques da Luz terá pista de motocross internacional em 2023

A Prefeitura da Capital lança nesta sexta-feira (24) o Calendário Esportivo 2023, com o objetivo de trazer grandes eventos esportivos para a população local. A cidade já recebeu cerca de 400 judocas de todo o país para o Metting Brasileiro de Judô e o Campeonato Estadual Profissional de Futebol no início deste ano, em Campo Grande.

Uma das novidades é a construção da pista permanente de motocross no Parque Jacques da Luz, que atenderá atletas da Capital e do Estado e sediará a sétima etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross em 27 de agosto de 2023.

A pista será construída conforme os padrões técnicos internacionais da Federação Internacional de Motociclismo e da Confederação Brasileira de Motociclismo. O evento de motocross tem previsão de reunir mais de 450 pilotos e atrair um público estimado em 30 mil pessoas.

O Parque Jacques da Luz também passará por uma modernização em todo o sistema de lâmpadas, além de ter seu estádio revitalizado por meio de parceria com a Federação de futebol de Mato Grosso do Sul e da iniciativa privada.

O Programa Movimenta Campo Grande continuará com ações voltadas para o esporte e lazer da comunidade, formação e especialização esportiva, infraestrutura esportiva e financiamento de projetos esportivos. O programa atende todas as sete regiões do município em 92 locais de atendimento, com o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos com a oferta de atividades físicas e esportivas.

A efetivação do Auxílio Atleta, implementado por meio da Lei 6.754, de 20 dezembro de 2021, proporciona o incentivo financeiro a atletas e equipes em competições esportivas e paradesportivas com recursos financeiros para serem usados com transporte, estadia, alimentação ou pagamento de inscrição relacionada as competições.

Os projetos financiados com recursos do Fundo Municipal de Esporte e Lazer – FAE, como o apoio financeiro para atletas, também terão continuidade em 2023. O diretor presidente da Fundação de Esportes, Odair Serrano, convida todos do segmento esportivo da cidade para participar do evento de lançamento do Calendário Esportivo 2023.