Receitas de todas as fontes crescem 13,78% em 2022, apesar do congelamento do IPTU

Nesta sexta-feira (24), a secretária municipal de Finanças e Planejamento da Prefeitura, Márcia Helena Hokama, apresentou os resultados das receitas arrecadadas pelo Executivo em 2022 durante audiência convocada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara de Vereadores, em Campo Grande.

De acordo com Hokama, as receitas arrecadadas de todas as fontes cresceram 13,78% em relação a 2021, passando de R$ 4.674.781.976,74 para R$ 5.318.842.450,43 no ano passado. Já as receitas do Tesouro aumentaram 10,39%, passando de R$ 2.142.199.877,51 para R$ 2.364.819.807,73.

Apesar do crescimento nas receitas, as despesas também subiram no período. As despesas do Tesouro aumentaram 14,34%, passando de R$ 2.284.891.518,02 em 2021 para R$ 2.612.573.964,76 em 2022. E em todas as fontes, as despesas cresceram 16,36%, passando de R$ 4.770.966.909,91 para R$ 5.551.643.165,59.

A secretária destacou que, mesmo com o congelamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), houve um crescimento real na arrecadação e que as receitas se comportaram um pouco melhor. Ela também ressaltou que os gastos com pessoal consomem 57,02% dos recursos da Prefeitura, o que ultrapassa o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 51,30%.

O vereador Betinho, presidente da Comissão de Finanças, afirmou que a Casa de Leis busca a harmonia com o Poder Executivo e que as receitas vêm crescendo. Ele afirmou que é necessário encontrar um caminho para solucionar as dificuldades enfrentadas nos últimos dois anos.

Com informações da assessoria.

