Prefeitura promove 2° feirão de oportunidades com mais de 600 vagas de empregos

A Prefeitura de Campo Grande irá realizar a 2ª edição do Feirão de Oportunidades com mais de 600 vagas de emprego, na próxima segunda-feira (27). O evento acontece na sede da Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande), das 08h às 14h, e busca aproximar os candidatos aos empregadores e também apresentar os diversos serviços disponíveis aos cidadãos.

Em sua segunda edição, o mutirão traz oferta de oportunidades 20% maior que na edição de novembro do ano passado. Um reflexo do momento de alta para a empregabilidade, que também pode ser visto na quantidade média de vagas do mural diário da Funsat – cerca de 1.300 processos seletivos diariamente- ou no volume de atendimentos recentes do órgão, que também apresentam uma crescente.

Segundo a Funsat, as empresas parceiras estarão oferecendo as vagas em guichês próprios no evento. “O Feirão existe para promover uma maior proximidade de empregadores com candidatos, por isso a presença de equipes dessas empresas no evento, facilitando a chance de contratações imediatas. Para essa segunda edição do evento, teremos mais de 600 vagas de 18 parceiros da fundação, dos mais variados segmentos”, explica a Coordenadora de Vagas e Emprego da Funsat, Ione Serafim.

Do total de vagas disponibilizadas pela Funsat, diariamente, 60% não possuem a exigência de experiência prévia na função, por parte dos empregadores parceiros do órgão. Um percentual que serve de horizonte também para quando o profissional não consegue uma chance mais ligada à sua área, mas precisa, mesmo assim, de um trabalho.

“Sempre digo em nossas palestras e cursos, que o valor de cada um está atrelado ao seu nível de excelência. Então com as portas que se abrem, o compromisso com que se abraça a oportunidade, é absolutamente determinante para o crescimento pessoal e profissional do candidato. O nosso trabalho tem sido o de ampliar o alcance e encaminhamento das vagas”, pontua o diretor-adjunto da pasta, João Henrique Lima Bezerra.

Além do Feirão, a Fundação também promove ações como “Funsat Atende”, de aproximação a empresas, ou o “Funsat em Ação”, com deslocamento de uma estrutura do órgão para o Pátio Central Shopping, todas as quintas-feiras.

“Com mais lugares onde a gente possa ser atendida e mais informações sobre emprego, facilita muito a procura do novo ciclo profissional e as chances de que surja uma entrevista ou uma contratação”, fala a acadêmica Adriane Nóbrega, de 21 anos, moradora do Nova Lima, que em passeio na área central, descobriu a possibilidade de conferir o balcão de empregos.

Serviço

Local: Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

Data: 27 de fevereiro

Horário: 8hs às 14h