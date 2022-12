Benzema se despede da seleção francesa com mensagem no Twitter

Karim Benzema publicou uma mensagem enigmática em sua conta oficial no Twitter e deu a entender que pode se despedir da seleção francesa. “Eu fiz o esforço e os erros necessários para estar onde estou hoje e tenho orgulho disso! Escrevi minha história e a nossa acaba”, escreveu Benzema no Twitter ao lado de uma foto com a camisa da França.

O jogador sofreu uma lesão muscular durante a preparação para a Copa do Mundo e foi afastado da seleção principal. Ele, então, deixou o Qatar para se tratar na França, não chegou a ser cortado, mas nunca retornou ao país sede do Mundial.

Benzema completa 35 anos nesta segunda (19). No último mês de novembro, ele foi consagrado com a Bola de Ouro, premiação da revista France Football que homenageia o melhor jogador da temporada.

