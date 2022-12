Sindicato reforça comércio fechado nos dias 25 e 1º de Janeiro na Capital

Diante do boato de que algumas empresas, especialmente supermercados, estariam se programando para funcionar normalmente no dia de Natal (25) e em 1º de janeiro, a diretoria do Seccg (Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande) descartou veementemente essa possibilidade que não foi acordada com as entidades que representam a classe patronal.

Nessas últimas semanas de dezembro, a diretoria tem reforçado junto aos trabalhadores no comércio que o acordo com as empresas é de funcionamento em horário especial desde o início de dezembro, quando o comércio passou a funcionar até mais tarde. Inclusive nesse período, antes do Natal, até às 22 horas (área central e periferia) e nas lojas que praticam horários diferentes e as localizadas nos hipermercados e shoppings centers, permaneceram com a jornada praticada nos demais meses do ano.

“Portanto, nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, será feriado para os empregados no comércio de Campo Grande”, afirma Carlos Sérgio dos Santos, presidente do sindicato. Ele, juntamente com outros diretores, têm promovido panfletagem no comércio esclarecendo os horários de funcionamento do setor e também sobre as horas extras que deverão ser pagas aos empregados.

Segundo Carlos Sérgio, as duas primeiras horas extras dos comerciários deverão ser acrescidas de 65% sobre o valor da hora normal. As horas que ultrapassarem as primeiras duas horas, serão acrescidas de 95% sobre o valor da hora normal.

Outro importante esclarecimento do SECCG é que é vedado para as horas extras realizadas no mês de dezembro, usar a modalidade de banco de horas. Ou seja, o empregado tem o direito de receber em dinheiro as horas extras trabalhadas.

Quanto à possível tentativa de algum estabelecimento comercial tentar abrir nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, a diretoria do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande informou que estará vigilante nesses dois dias para denunciar qualquer tentativa de abuso do acordo. Ele também vai notificar o Ministério Público do Trabalho – MPT para que também fique atento e puna quem tentar burlar o acordo que tem força de lei. “É preciso que os trabalhadores e suas famílias sejam respeitados nesses dois dias importantes para o fortalecimento moral e espiritual de seus membros”, afirmou Carlos Santos.

A diretoria do SECCG deseja um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo para todas as famílias de Campo Grande, especialmente as comerciárias, lembrando que o Clube de Campo da entidade, em respeito também aos seus funcionários, não funcionará nos dia 24 e 25 de dezembro, assim como também nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O Clube volta ao atendimento normal a partir do dia 7 de janeiro de 2023.

Com informações da assessoria