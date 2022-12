Natal do Voluntariado entrega presentes para crianças no Jd Los Angeles

Mais de 100 cartas com o pedido de Natal de crianças da região do bairro Los Angeles, área sul de Campo Grande foram atendidas por colaboradores voluntários da Águas Guariroba no sábado (17). A ação fez parte do programa Voluntariado onde os colaboradores adotaram as cartinhas distribuídas pela Coordenação de Responsabilidade Social da concessionária.

Os brinquedos foram entregues no Centro Espírita Fraternidade Anália Franco que também contou com a apresentação do teatro educativo da professora Guaribinha e a sua turma.

Foram entregues cartinhas de crianças de todas as idades e disponibilizadas para os colaboradores da Águas Guariroba para serem adotadas através do programa de voluntariado. Além do presente, vários voluntários e diretores da concessionária doaram seu tempo para levar os brinquedos para a comunidade. A entrega foi realizada com a ajuda do Papai Noel, que fez a alegria das crianças no local.

“Esta é mais uma ação com muito amor, carinho no coração e atenção para essas crianças que hoje recebem os seus presentes para ter um Natal mais feliz. Esta ação do Voluntariado conta com colaboradores que compraram os presentes e dedicaram um pouco do tempo para trazer uma alegria gigantesca para esta ação. É uma felicidade muito grande participar desta ação junto a equipe da Águas Guariroba”, explica Gabriel Buim, diretor-executivo da Águas Guariroba.

Morador da região e pai de uma das crianças que teve a cartinha atendida, Leonardo Monteiro, parabenizou a ação e destacou a felicidade ao ver várias crianças tendo o seu pedido atendido, principalmente no período de Natal. “Meu filho é fã de aviões e está muito feliz por ter o seu pedido atendido. É muito importante a realização de um evento como esse, que traz uma mensagem importante de solidariedade e carinho em um período tão importante como é o Natal”, afirmou Leonardo.

Para Aline Raquel, também moradora do bairro, a ação do Voluntariado aproxima a comunidade em um trabalho conjunto e voltado a solidariedade.

“Acho muito importante esta ação por incentivar a criança a brincar, a se aproximar do lazer e principalmente por dar esperança, mostrando o significado de um período tão bonito que é o Natal para aqueles que não tem condição de comprar um presente. É muito gratificante poder participar de um trabalho tão bonito e poder ver de perto a felicidade da comunidade”, explica Aline.

