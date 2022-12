Sem freios, motorista joga caminhão em córrego para evitar acidente

Com informações dos repórteres Marcos Maluf com Mariely Barros

O motorista, de 45 anos, jogou um caminhão caçamba dentro de um córrego na região do Bairro Itanhangá Park, após o automóvel ter ficado sem os freios durante o trabalho de remoção de árvores, na tarde desta segunda-feira (19), em Campo Grande.

Segundo outro funcionário da empresa prestadora de serviços, ele e a vítima removeram uma árvore da Rua Antônio Oliveira Lima, quando o motorista ligou o caminhão e percebeu que o automóvel estava totalmente sem freio. Para evitar que o caminhão chegasse na Avenida Joaquim Murtinho, ele jogou a direção do veículo para a direta, no córrego, quebrando o guard rail de segurança.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros Militar, a vítima foi retirada da cabine do caminhão com algumas escoriações leves. Ele foi atendido em estado de choque pelos socorristas e levado para o Hospital da Santa Casa de Campo Grande para realizar exames.

Para a reportagem, o colega de trabalho do motorista explicou que o caminhão precisava pegar um ar ao ser ligado para que o freio comecasse a funcionar, o que não foi feito.