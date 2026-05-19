Atlas/Bloomberg: Lula lidera cenários de 2026 e abre 7 pontos sobre Flávio Bolsonaro no 2º turno

Nova pesquisa Atlas Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários testados para as eleições presidenciais de 2026, tanto no primeiro quanto no segundo turno.

No principal cenário de segundo turno, Lula aparece com 48,9% das intenções de voto contra 41,8% do senador Flávio Bolsonaro (PL), uma diferença de 7,1 pontos percentuais.

A pesquisa também simulou disputas entre Lula e outros possíveis candidatos da direita e do centro. Contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o petista registra 47,8% das intenções de voto, enquanto Zema soma 37,6%.

Em um eventual confronto com Ronaldo Caiado (PSD), Lula alcança 47,5%. Já diante de Renan Santos (Missão), o presidente também aparece à frente, com 47,8%, enquanto o adversário marca 28,4%.

Lula lidera todos os cenários de primeiro turno

No primeiro cenário testado para o primeiro turno, Lula soma 47% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 34,3%.

Veja os números:

– Lula (PT): 47,0%

– Flávio Bolsonaro (PL): 34,3%

– Renan Santos (Missão): 6,9%

– Romeu Zema (Novo): 5,2%

– Ronaldo Caiado (PSD): 2,7%

– Augusto Cury (Avante): 0,4%

– Aldo Rebelo (DC): 0,2%

– Nulo/Branco: 1,4%

– Não sabem: 1,9%

Em outro cenário, sem a presença de Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 46,7%, enquanto Romeu Zema registra 17% e Ronaldo Caiado, 13,8%.

Já em uma disputa com Michelle Bolsonaro (PL), Lula marca 47% contra 23,4% da ex-primeira-dama.

Cenário repete disputa de 2022

A pesquisa também simulou uma repetição do quadro eleitoral de 2022. Nesse caso, Lula teria 44,4% das intenções de voto, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente inelegível, aparece com 41,7%.

Na sequência aparecem:

– Simone Tebet: 3,3%

– Ciro Gomes: 3%

– Brancos e nulos: 5,6%

– Não souberam responder: 0,3%

O levantamento ainda avaliou um cenário com Fernando Haddad (PT) como candidato. Neste caso, Haddad registra 36,7% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 32,8%.

Flávio Bolsonaro lidera rejeição

A pesquisa também mediu os índices de rejeição dos possíveis candidatos. Flávio Bolsonaro lidera o ranking, com 52% dos entrevistados afirmando que não votariam nele “de jeito nenhum”.

Na sequência aparecem:

– Lula: 50,6%

– Jair Bolsonaro: 49,1%

– Michelle Bolsonaro: 45,6%

– Romeu Zema: 42,2%

– Fernando Haddad: 39,9%

– Ronaldo Caiado: 38%

– Renan Santos: 37,8%

Segundo o levantamento, 47,4% dos entrevistados disseram que uma eventual eleição de Flávio Bolsonaro gera “medo e preocupação”. Já 40,5% afirmaram sentir o mesmo em relação à reeleição de Lula. Outros 11% disseram ter preocupação igual com ambos.

A pesquisa Atlas Bloomberg ouviu 5.032 pessoas entre os dias 13 e 18 de maio. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-06939/2026.

Com informações do SBT News

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