Mário Frias divulga trailer de filme “Dark Horse” sobre Jair Bolsonaro

O deputado federal Mário Frias (PL-SP), por meio das redes sociais, divulgou nesta terça-feira (19) o trailer do filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Embora conste a mensagem “reprodução proibida”, o trailer circula nas redes sociais, tendo sido repostado inclusive pelo senador Flávio Bolsonaro.

A divulgação ocorreu no mesmo dia em que o senador Flávio se reúne com parlamentares do Partido Liberal (PL) para tratar da aproximação com Daniel Vorcaro.

O banqueiro, dono do Banco Master, repassou R$ 61 milhões para a produção do filme. Após a divulgação de um áudio em que Flávio envia uma mensagem a Vorcaro cobrando a doação para a produção, aliados demonstraram desconfiança.

A cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro tem orçamento estimado em R$ 134 milhões.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Mario Frias 🇧🇷 (@mariofriasoficial)

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