Maior apreensão do ano do DOF encontrou seis toneladas de maconha em caminhão após perseguição

Os militares realizavam bloqueio na MS-270, região da Picadinha, quando o condutor de um caminhão Mercedes-Benz Atron desobedeceu a ordem de parada e fugiu

Na última segunda-feira (18), o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizou a maior apreensão do ano em uma única ocorrência até o momento em Dourados.

Na ocasião, os policias militares apreenderam, mais de 6 toneladas de maconha em um caminhão caçamba, em Dourados.

Os militares realizavam bloqueio policial na MS-270, região da Picadinha, quando o condutor de um caminhão Mercedes-Benz Atron desobedeceu a ordem de parada e fugiu.

Após alguns quilômetors de perseguição, o condutor arremessou o veículo contra uma plantação de milho e fugiu a pé. Os policiais não encontraram o suspeito após buscas pelo local.

Na caçamba do caminhão, foram encontrados diversos fardos de maconha, que após pesagem totalizaram 6.240 quilos da droga.

O caminhão e a droga foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de aproximadamente R$ 12,5 milhões.

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