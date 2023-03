Após Audiência Pública promovida pelo Dr. Victor Rocha, greve do Hospital do Câncer acaba

Nesta segunda-feira (6), aconteceu a Audiência Pública com o tema “O Hospital do Câncer não pode parar”para discutir a situação econômica e financeira do Hospital do Câncer, unidade que é referência para o tratamento oncológico em Mato Grosso do Sul.

“Sabemos que o câncer, quanto mais precoce for o diagnóstico e o início do tratamento, maiores são as chances de cura. Imagine uma paciente que tenha feio uma biópsia de mama, ou um paciente de próstata, e eventualmente venha um resultado positivo para a malignidade”, disse o vereador Dr. Victor Rocha, proponente da audiência.

A unidade tem 422 funcionários e 75 médicos, acolhendo 70% dos pacientes com câncer de Mato Grosso do Sul. O Hospital do Câncer está solicitando um aporte emergencial para quitação de parte das contas acumuladas que chegam ao total de R$777.186,24 e ajuste na contratualização para cobertura do déficit mensal histórico. Em contrapartida será feito a modernização e expansão dos serviços e melhorar a gestão de processos.

Segundo o coordenador administrativo da unidade, Amilton Alvarenga, o Alfredo Abrão tem atendido os pacientes que já estão em tratamento, mas não tem recebido novas demandas.

A atleta Emily Coffacci, primeira paciente do vereador Dr Victor Rocha na Casa Rosa em sua fala mostrou a gratidão ao Hospital do Câncer e toda a equipe pelo atendimento, carinho e hospitalidade e a importância que a instituição continue o seu funcionamento. “O nosso hospital não pode parar, quem tem câncer não pode esperar, que esse hospital continue dando atendimento de excelência a todos pacientes, “ressaltou.

O Governo de Mato Grosso do Sul, através da SES (Secretaria de Estado de Saúde), vai aportar R$ 3,5 milhões ainda hoje no hospital, solucionando o problema.

O superintendente de Relações Institucionais da Sesau, Yama Albuquerque Higa destacou o papel da Casa de Leis no aprimoramento da rede pública de saúde da Capital. “Essa Casa tem dado muita ênfase aos aspectos que se referem à saúde, não só na fiscalização, mas também propondo ações junto à essas unidades e essa política de saúde implementada pelo município”, lembrou.

Além dos R$ 3,5 milhões, mais recursos podem ser ofertados caso, em um prazo entre 60 e 90 dias, seja demonstrado a quitação dos débitos. Já o município vai repassar R$ 300 mil ainda em março, referente a primeira parcela de um total de R$ 2,6 milhões autorizados pelo Ministério da Saúde recentemente.

Durante a Audiência Pública ocorreu uma reunião entre os poderes executivos que conseguiram esse aporte financeiro para a instituição. "Com os 3,5 milhões que serão repassados pelo Governo e os R$ 2,6 milhões pela prefeitura será possível a retomada dos atendimentos, e essa solução encontrada pelo Município, Estado e União vem com o intuito da nossa Audiência Pública que é dar garantia de atendimento para a população. Obrigado a todos que confiam no nosso trabalho," ressaltou o vereador.

