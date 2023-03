Vereadores firmam acordo com TVE e terão sessões e programas transmitidos em TV aberta

Em um dia histórico, a Câmara Municipal de Campo Grande oficializou, durante a sessão desta terça-feira (07), Acordo de Cooperação Técnica visando a transmissão da programação da TV Câmara na TVE Cultura. O ato contou com a presença do vice-governador Barbosinha e do diretor-presidente da Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa de Mato Grosso do Sul), Elias Mendes Oliveira.

“É um verdadeiro sonho realizado. Estamos deixando um legado importante para o Poder Legislativo Municipal com a TV Câmara em sinal aberto para toda população. Uma forma de democratizar o trabalho do vereador e de chegar ainda mais perto de todos os campo-grandenses. Todos nós, Mesa Diretora e demais vereadores, estamos felizes com este feito e sabemos que será um grande marco para a história da comunicação da Câmara Municipal da Capital”, disse o presidente da Câmara, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão.

Com o acordo, a população sul-mato-grossense agora pode acompanhar as transmissões ao vivo das sessões ordinárias e audiências públicas pelos canais 4.2 (TV Cultura Multiplataforma) e programas gravados no canal 4.1 (TVE/Cultura). A assinatura, assim como a sessão ordinária, foi transmitida ao vivo para todo Estado no canal 4.2. Essa foi a primeira transmissão ao vivo de uma sessão em TV aberta nos mais de 100 anos de história da Casa de Leis.

“O Legislativo de Campo Grande participa de um momento histórico. Isso é extremamente importante para que as pessoas possam entender o trabalho do vereador. O vereador é o para-choque da administração. É o que mais está próximo do problema das pessoas e o que faz a ponte entre os problemas da sociedade e o Executivo”, disse Barbosinha.

A abertura do sinal de TV para a Câmara de Vereadores representa um grande avanço para o Legislativo, já que aumenta o alcance da Casa junto aos munícipes, que poderão acompanhar pela TV os trabalhos dos parlamentares, contribuindo assim para a transparência e publicidade dos atos públicos. Segundo Elias Mendes Oliveira, moradores de 22 municípios irão acompanhar os trabalhos do Legislativo Municipal, número que deve saltar para 52 até o final do ano.

“É um avanço para a população ter como assistir e acompanhar as sessões da Câmara às terças e quintas-feiras, no canal 4.2, ao vivo. O benefício que estamos trazendo para a população, através do Governo do Estado em parceria com a Câmara Municipal de Campo Grande, é enorme”, apontou.

“Essa é uma Casa que ganhou muito a partir de agora. Ganha o diálogo com a sociedade, onde poderemos levar para a população tudo que essa Casa tem feito por Campo Grande. Gratidão é quando o coração diz obrigado, é a memória do coração. Obrigado ao governador, ao vice, ao presidente Carlão, que tiveram essa sensibilidade de levar à população o que a Câmara tanto faz por uma cidade melhor”, disse o vereador Ronilço Guerreiro.

