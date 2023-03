Carlão fará B.O contra fake news de suposta “armação” contra a prefeita

Boatos deixaram o presidente da Câmara da Capital, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), um tanto irritado que afirmou que fará um boletim de ocorrência contra dois veículos que teriam divulgados boatos em nome de parlamentares da Casa de Leis da Capital.

O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (6), quando teriam divulgado uma informação que vereadores estariam “armando” a queda da prefeita Adriane Lopes (Patriota).

Carlão usou a tribuna para afirmar que procurou o secretário de segurança do Estado e que não admitirá fake news usando o nome da Casa de leis. “É uma mentira descabida. Falei com secretário de Segurança, Carlinhos Videira, e amanhã a polícia estará visitando esses dois donos de sites. Fakenews é crime e é cadeia. Quem fizer jornalismo sujo e barato, terá a polícia atuando contra eles”, afirmou.

