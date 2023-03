Sucroenergético já é 5,93% das exportações de MS

O potencial desta cadeia produtiva que em 2022 respondeu por 5,93% do total exportado pelo agronegócio no estado, com volume que ultrapassa 1 mil de toneladas entre açúcar e álcool etílico. No total 17 usinas sucroalcooleiras estão instaladas no estado e, por questão logística e estratégica, estão instaladas na região sul, leste e norte do estado.

Mato Grosso do Sul tem 869 mil hectares de área plantada de cana-de-açúcar, sendo 629 mil destinados para a indústria, com capacidade de moagem de 44,2 milhões de toneladas por safra. O açúcar bruto se destaca com 74,77% das exportações de produtos sucroenergéticos, movimentando 356 milhões de dólares, e o álcool etílico aparece em segundo lugar, responsável por 20,43%.

No ranking dos principais clientes de produtos sucroenergético do estado, em primeiro lugar os Países Baixos com 16,9% do valor da receita total, a República da Geórgia com 10,7%, o Canadá 10,1%, além da Argélia, China, Egito, Iraque, Venezuela, Portugal e Uruguai.

A maior concentração do plantio de cana-de-açúcar para todas as finalidades, fica na região centro-sul, mas existe áreas também nas regiões norte e nordeste. O cultivo total ocupa 869 mil hectares e está presente em 42 municípios, destaque para Nova Alvorada do Sul com 13% da área, Rio Brilhante com 11% e Costa Rica com 9%.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.