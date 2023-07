Águas Guariroba se reúne com moradores da região do Santa Mônica e Aldeia Urbana Novo Dia

Concessionária esteve reunida com moradores e tirou dúvidas sobre a disponibilidade da rede de esgoto

A Águas Guariroba através da Coordenação de Responsabilidade Social se reuniu nesta semana com moradores da região do Santa Mônica e da Aldeia Urbana Novo Dia para apresentar as obras de implantação de rede de esgoto realizadas no bairro. Durante a reunião a concessionaria tirou dúvidas dos moradores sobre o cronograma de obras do Programa Campo Grande Saneada, tarifa social e também sobre a adesão aos serviços de esgoto que passam a operar no bairro.

A reunião contou com a participação da coordenadora de responsabilidade social, Bia Rodrigues, do cacique e líder comunitário, Josivaldo Delfino, além de equipes comerciais da concessionária e de moradores da região.

“Estar próximo da comunidade é umas das premissas da Águas Guariroba, visando criar um canal de comunicação entre lideres e moradores. Por este canal conseguimos informar todas as etapas das obras e tirar todas as dúvidas sobre a chegada da rede de esgoto nos bairros, desde valores como as atividades realizadas em campo pelas equipes, até que esse morador esteja conectado” explica, Bia.

“Solicitamos essa reunião para que os moradores possam tirar as dúvidas sobre este serviço essencial que está chegando na nossa região. Era algo que estávamos aguardando há tempos e que agora é uma realidade com as obras da concessionária. A parceria da Águas Guariroba foi importante para esclarecer ao morador como funcionará este serviço, além da concessionária se colocar à disposição para nos receber sempre que necessário”, destacou Josivaldo Delfino, cacique e líder comunitário.

Equipes da concessionária também fizeram o cadastro dos moradores que solicitaram de imediato a adesão aos serviços de esgoto. Arseniel Francisco, morador na região da Aldeia Urbana Novo Dia, foi um dos moradores que efetuou o cadastro de adesão aos serviços.

“Estamos aguardando este benefício há muito tempo e agora faz parte da realidade dos moradores da Aldeia Novo Dia. É uma felicidade e motivo de comemoração para todos os moradores principalmente para a saúde de cada um, diminuindo o risco de doenças e desativando as fossas nas residências” explicou Arseniel.

Rumo a universalização

O programa Campo Grande Saneada já passa dos 90 km de rede de esgoto implantados, o que representa um avanço no cronograma previsto para o ano. As obras têm avançado no cenário de saneamento dos bairros de Campo Grande, fortalecendo as ações voltadas a universalização dos serviços de esgoto.

Nesta semana as equipes da concessionária seguem com frentes de trabalho nas regiões dos bairros Lageado, Popular, Los Angeles, Coophavilla II, Nova Lima, Moreninhas, Tiradentes e Panamá.

O programa tem como objetivo implantar até o final do ano, cerca de 150 quilômetros de rede de esgoto, beneficiando mais de 16 mil famílias na Capital. As obras seguem o cronograma da concessionária e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município e é uma das maiores ações da concessionária no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande. O programa dá continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto em Campo Grande.

