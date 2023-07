Preços de combustíveis na Capital tem variação de até 20%

Além da Cesta Básica mais cara em Campo Grande o consumidor também tem sentido no bolso os impactos nas mudanças tributárias e nas refinarias ao abastecer o carro. Conforme levantamento do Procon Estadual, há variação entre 7,7% e 20% no valor dos combustíveis entre os postos da Capital.

O levantamento foi realizado em 25 postos de combustíveis, nas sete regiões da cidade, entre os dias 3 e 4 de julho.

Variações

O Diesel S10 Comum foi o produto que apresentou a maior diferença de preço, sendo encontrado a R$ 5,39 no Jardim Vera Cruz e R$ 4,49 no Bairro Noroeste. A variação, neste caso, é de 20,04%. Quem optou pelo etanol comum pode sentir o preço oscilar até 12,39%. Isso porque posto na Vila Marli chegou a vender o litro do combustível a R$ 3,55, ante os R$ 3,99 encontrados em bombas de abastecimento no Aero Rancho, Jardim Vera Cruz e Noroeste.

A gasolina comum, por sua vez, teve identificação de preços entre R$ 5,19 e R$ 5,59, sendo que o maior deles foi verificado em estabelecimentos localizados no Jardim Vera Cruz e Aero Rancho. A diferença chegou a 7,71%.

O Procon Municipal também divulgou um levantamento ontem (6), e pelo menos cinco estabelecimentos foram autuados por práticas abusivas nos preços.

Orientação e fiscalização

O Procon/MS orienta o consumidor que verifique a prática de preços abusivos a denunciar o caso por meio de seus canais de atendimento. Os registros de denúncias ou reclamações podem ser realizados pelo Disque Denúncia (151) ou por meio do site www.procon.ms.gov.br.

Durante o registro da denúncia pelo site é importante destacar o nome do estabelecimento e sua localização. Se houver fotos do cupom fiscal, estas podem ser enviadas pelo formulário online.

Todas as demandas apresentadas são analisadas e fiscalizadas conforme a legislação vigente. No caso de equipe se deslocar até o estabelecimento, os agentes seguem um roteiro de checagens que inclui a emissão da nota fiscal, licenças e alvarás, se preços estão com os valores bem informados ao consumidor, entre outras rotinas como teste de qualidade do combustível e fornecimento das três últimas notas fiscais relativas à sua aquisição.

