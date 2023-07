Governo de Mato Grosso do Sul investe em segurança hídrica em Sete Quedas

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), está reforçando a segurança hídrica na cidade de Sete Quedas com a perfuração de um poço tubular profundo especial. A ordem de serviço para o início da obra foi assinada pelo diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, e pelo diretor Comercial e de Operações da empresa, Madson Valente.

Com um investimento de R$ 4.828.259,12, a Sanesul está empenhada em garantir água tratada de qualidade para os moradores da região. A obra de engenharia inclui a perfuração de um poço tubular profundo especial com uma previsão de vazão de 150 metros cúbicos por hora e profundidade de 900 metros.

De acordo com o contrato assinado com a empreiteira responsável, o prazo de execução dos serviços é de 9 meses, a contar a partir da data de assinatura da ordem de serviço. A empresa está empenhada em cumprir esse prazo e garantir que a população de Sete Quedas tenha acesso contínuo a água de qualidade.

A Sanesul opera em 68 municípios e 60 distritos em Mato Grosso do Sul, e está comprometida em fornecer água tratada para todas as unidades consumidoras de forma eficiente. A empresa tem investido estrategicamente na perfuração de novos poços a fim de aumentar a produção de água tratada e assegurar um serviço de qualidade para os usuários.

O objetivo principal desses investimentos é levar qualidade de vida e saúde para a população atendida pela estatal. O governador Eduardo Riedel tem enfatizado a importância de manter o abastecimento de água potável e garantir melhores condições de vida para os cidadãos.

Renato Marcílio, diretor-presidente da Sanesul, ressalta que a empresa tem atuado de forma efetiva para garantir o fornecimento de água de qualidade em quantidade suficiente para atender às necessidades das pessoas, incluindo as atividades econômicas e a preservação dos ecossistemas.

Com esse investimento em segurança hídrica, o Governo de Mato Grosso do Sul e a Sanesul reafirmam o compromisso em assegurar o acesso à água tratada para a população de Sete Quedas e outras localidades, visando melhorar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento sustentável em todo o estado.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram