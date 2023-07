PSDB recebe presidente nacional e discute ampliação de legenda

O “Diálogos Tucanos” estará no estado de Mato Grosso do Sul, neste sábado (08), e contará com a presença do presidente nacional do PSDB e governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Este será o quarto de uma série de encontros em diversas regiões brasileiras para debater o futuro e reestruturação do PSDB. O encontro ocorrerá no período da manhã, na sede do Diretório Estadual do PSDB, em Campo Grande.

O “Diálogos Tucanos” nasce como uma estratégia para fortalecer pautas e construir novas ideias. O objetivo desses eventos será ouvir as particularidades de cada região, para que o partido construa respostas sobre suas novas perspectivas de maneira coletiva e orgânica. Lideranças do partido serão ouvidas, ideias serão debatidas e informações regionais serão coletadas. E, ao final da rodada desses encontros pelo Brasil, o partido vai apresentar um seminário, com resultados consolidados de toda essa jornada.

“Eu tenho o papel de liderar para dentro do PSDB a discussão sobre as agendas do partido, o seu propósito, suas bandeiras. Esse será um momento de discussão e de alinhamento interno”, afirma Eduardo Leite. Aqui no MS o partido tem um grande legado de trabalho e entregas, com gestões que lideram rankings nacionais de investimentos, eficiência e competitividade.

Desde 2014 com a eleição de Reinaldo Azambuja (PSDB), que pegou o estado quebrado, um verdadeiro patinho feio e transformou a máquina em um Cisne, assim conseguiu de forma inédita eleger seu sucessor, Eduardo Riedel (PSDB). Agora como presidente regional do partido, Azambuja está focado em ampliar a legenda, filiando vereadores, prefeitos e lideranças de entidades. Agora, proporcionalmente, o PSDB de Mato Grosso do Sul é o maior no Brasil, com Eduardo Riedel como governador, três deputados federais, seis deputados estaduais, 45 prefeitos, 15 vice-prefeitos e 243 vereadores.

