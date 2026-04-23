Aeroporto passa a operar com novas pontes de embarque

O Aeroporto Internacional de Campo Grande iniciou, ontem (22), uma nova fase de modernização com três pontes de embarque (fingers), além de uma nova sala de embarque doméstico.

A mudança promete mais conforto aos passageiros, que antes enfrentavam embarques sob sol e chuva.

De acordo com a concessionária Aena, o primeiro voo a utilizar as novas estruturas foi o Latam 3176, vindo do Aeroporto de Congonhas.

O primeiro embarque foi o Latam 3807, com destino a Brasília.

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