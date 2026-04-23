Após show, lixo se acumula em avenida e limpeza começa com atraso na Capital

A manhã desta quinta-feira (23) começou com cenário de sujeira na Avenida Murilo Rolim Júnior, no Jardim Petrópolis, em Campo Grande, após o show de gravação do DVD do grupo “Cê Tá Doido”, realizado na noite anterior. O acúmulo de resíduos chamou a atenção de moradores e comerciantes da região logo nas primeiras horas do dia.

De acordo com relatos enviados por leitores do portal O Estado Online, havia grande quantidade de lixo concentrada na lateral de um posto de combustíveis, ponto onde ocorreu o evento, e também ao longo da Avenida Duque de Caxias, que ficou tomada por veículos estacionados durante a apresentação.

Garrafas de vidro, copos plásticos e sacolas estavam espalhados pelas calçadas, meio-fio e canteiros, especialmente nas áreas onde foram instaladas barracas de comida e bebida. Em alguns trechos, sacos de lixo chegaram a ser agrupados, possivelmente pelos próprios ambulantes, mas ainda havia resíduos dispersos pela via.

Comerciantes da região iniciaram a limpeza por conta própria por volta das 6h, na tentativa de retomar o funcionamento dos estabelecimentos. Apesar do esforço, até as 7h30 ainda era possível encontrar grades no meio da avenida e sacolas de lixo encostadas nelas. A limpeza, até então, ocorria de forma pontual.

No canteiro central da Avenida Duque de Caxias, em frente ao posto, a situação era ainda mais crítica, com grande volume de copos e garrafas espalhados, sem a presença de sacos para acondicionamento.

A reportagem esteve no local e constatou que, por volta das 7h40, equipes da concessionária CG Solurb já realizavam a limpeza no entorno do posto, onde houve maior concentração de público. Ainda havia resíduos no chão nesse ponto, enquanto, ao longo da Avenida Duque de Caxias, boa parte da limpeza já havia sido concluída. Dentro do posto de combustíveis, no entanto, não havia registro de sujeira.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais