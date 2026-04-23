Copa do Brasil tem estreias de Palmeiras e Fluminense e sequência de jogos decisivos pela 5ª fase

A rodada desta quinta-feira marca a entrada de dois dos principais clubes do país na disputa da Copa do Brasil. Palmeiras e Fluminense fazem suas estreias na competição, enquanto outros confrontos movimentam a 5ª fase do torneio.

O time paulista recebe o Jacuipense (BA), às 18h30 (horário de MS), no Allianz Parque, em São Paulo. Já o tricolor carioca enfrenta o Operário-PR, fora de casa, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), a partir das 20h30.

A agenda do dia ainda inclui outros dois confrontos: Atlético-MG x Ceará, às 18h, em Belo Horizonte, e Athletico-PR x Atlético-GO, às 20h30, em Curitiba.

Resultados recentes deixam disputa aberta

Os jogos de ida da fase já começaram movimentados. Na terça-feira (21), o Grêmio venceu o Confiança por 2 a 0, enquanto o Vasco bateu o Paysandu pelo mesmo placar. O Botafogo superou a Chapecoense por 1 a 0, e o Corinthians venceu o Barra fora de casa. Já o São Paulo fez 1 a 0 sobre o Juventude.

Na quarta-feira (22), os duelos mantiveram o equilíbrio. O Flamengo saiu na frente ao vencer o Vitória por 2 a 1 no Maracanã, com gols de Everton Araújo e Pedro, e chega embalado com seis vitórias consecutivas na temporada. A equipe pode avançar com um empate no jogo de volta.

Em Bragança Paulista, o Bragantino empatou em 1 a 1 com o Mirassol, deixando a decisão completamente aberta para o confronto de volta.

Outros resultados também marcaram a rodada: empate por 2 a 2 entre Goiás e Cruzeiro, vitória do Internacional por 2 a 1 sobre o Athletic fora de casa e triunfo do Fortaleza pelo mesmo placar diante do CRB.

Empates e surpresas marcam confrontos

Na Vila Belmiro, o Santos ficou no 0 a 0 com o Coritiba e ampliou a sequência sem vitórias, apesar de boas chances criadas, incluindo uma bola na trave em cobrança de falta de Neymar.

Já em Salvador, o Remo surpreendeu ao vencer o Bahia por 3 a 1 fora de casa, abrindo vantagem importante na disputa.

Com os resultados, a maioria dos confrontos segue indefinida para os jogos de volta, previstos para maio. Até lá, as equipes dividem as atenções com compromissos pelo Campeonato Brasileiro.

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