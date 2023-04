Sul-mato-grossenses foram às urnas para escolha de novo presidente do Paraguai

Brasileiros residentes no Paraguai e paraguaios votaram, neste domingo (30), para escolher o próximo presidente do país. Durante a manhã, os eleitores lotaram as seções, levando mais de 2 horas para concluir o processo.

Em pelo menos 10 cidades que ficam na fronteira com o Brasil, mais de 300 mil eleitores estavam aptos a votar. No estado, a maior região eleitoral é Pedro Juan Caballero, com cerca de 78 mil pessoas estão aptas a votar.

Em um único turno, dois candidatos aparecem com mais força entre os nomes pleiteados a presidência; Efrain Alegre (Partido Liberal Radical Autêntico) e Santiago Peña (Partido Colorado). Conforme pesquisa da Atlas/Intel, realizada entre 1º a 4 de abril, Alegre tem 38,1% das intenções de voto, enquanto Peña aparece com 36,4%. O terceiro candidato mais próximo, Payo Cubas, tem 14,5%.

A votação segue até às 16h e, além da escolha do presidente, paraguaios e brasileiros também votam para eleger governador, senador, deputado nacional e vereador departamental, que no Brasil corresponde ao cargo de deputado estadual. O resultado deve ser divulgado ainda neste domingo, entre 19h e 20h.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Eleições no Paraguai: Disputa acirrada entre colorados e liberais divide o país