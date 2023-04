Estão abertas as inscrições para o Prêmio Agrociência 2023

O Prêmio Agrociência da Famasul chega em sua 4ª edição com novidades. Além da parceria com a Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS), em 2023 a iniciativa vai ampliar a participação de estudantes que, além de trabalhos de graduação e pós-graduação, poderão inscrever propostas em duas novas categorias: técnico e tecnólogo.

Podem participar estudantes matriculados em instituições de ensino superior de Mato Grosso do Sul e de qualquer área do conhecimento.

A iniciativa tem como objetivo reconhecer as propostas que contemplem e estimulem o avanço do setor agro no âmbito econômico, social e sustentável; competitividade que envolve a participação de estudantes e orientadores que tragam soluções para agropecuária.

Este ano os subtemas do concurso são agregados nas seguintes áreas: Produção Vegetal, Produção Animal, Economia, Meio Ambiente e Sociedade, Inovação e Desenvolvimento Local.

“O prêmio aproxima os estudantes dos conhecimentos científicos e agrega informações que são transformadas em soluções para os nossos produtores rurais. É uma oportunidade de mostrarmos as pesquisas, com viabilidade e aplicabilidade, gerando resultados no campo que contribuem para toda a sociedade”, disse o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni.

“É o primeiro ano em que a Fundect entra nesse projeto. Professores e alunos terão a oportunidade de desenvolver suas pesquisas e queremos colaborar para garantir um produto científico de qualidade, que vai chegar ao campo e produzir novas tecnologias”, disse Marcio de Araújo Pereira, diretor-presidente da Fundect, que este ano é correalizadora do Prêmio Agrociência.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 31 de julho.

Premiação

Cada categoria vai revelar três colocações e os valores do prêmio variam de R$ 500 a R$ 1 mil em certificado de barras de ouro.

Na categoria Ensino Técnico e Tecnológico, os prêmios serão R$ 800, R$ 600 e R$ 400, para o 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente.

Na categoria Graduação, os prêmios serão R$ 900, R$ 700, R$ 500, para o 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente.

Para a Pós-graduação, os prêmios serão R$ 1 mil, R$ 800 e R$ 600, para o 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente.

Os orientadores dos estudantes vencedores também receberão o prêmio no valor de R$ 200.

A Fundect também premiará os vencedores da categoria Pós-graduação com o valor de R$ 20 mil para cada vencedor do 1º, 2º e 3º lugar.

Leia mais: Famasul entrega placas ao ‘Programa Campo Mais Seguro’