Rodolfo Nogueira é o melhor deputado federal do MS segundo o Ranking dos Políticos

Deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) foi eleito, pelo Ranking dos Políticos, o melhor parlamentar do Estado de Mato Grosso do Sul e o 19º com melhor atuação entre os 513 deputados em exercício. O deputado que apresentou requerimento de convocação para que o vice-presidente, Geraldo Alckimin explicasse as declarações do presidente da APEX, Jorge Viana, na China, também apresentou requerimento para que o governo apresentasse informações sobre a ida do líder do MST, João Pedro Stédile, à China, junto com a comitiva presidencial, protocolou na PGR o pedido de afastamento de prisão do ministro Flávio Dino e ingressou com pedido de prisão do ex-ministro de Lula, envolvido no 08 de janeiro.

Em abril, o parlamentar se destacou novamente por apresentar denúncia na Procuradoria Geral da República (PGR) contra Tiago Resende Botelho, coordenador do curso de Direito da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), por suposto crime de intolerância religiosa (CP, art. 208). Botelho usou as redes sociais, no dia da Páscoa, para fazer “politicagem” ao postar imagens de Jesus sendo xingado de nomes de baixo escalão.

A pontuação dos políticos é definida de acordo com informações obtidas em fontes oficiais como os sites da Câmara, do Senado e dos Tribunais de Justiça. Seguindo três pilares (anticorrupção, anti-privilégios e anti-desperdício), esses dados são utilizados para avaliar o desempenho dos parlamentares.

Rodolfo Nogueira faz parte das seguintes Frentes Parlamentares: da Agropecuária, da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; em Defesa do Comércio e Serviços, da Frente Parlamentar Evangélica, da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto, e por fim, da Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite.

No total, o deputado tem atuado em oito frentes parlamentares. Rodolfo Nogueira, em menos de dois meses de mandato, já apresentou projeto de lei (PL-1282) que beneficia os produtores rurais e resguarda a segurança jurídica e a paz no campo.

Em parceria com demais deputados da direita, Nogueira assinou a CPI do Abuso de Autoridade, CPI das Invasões de Terras, CPI para investigar responsabilidade do ministro Flávio Dino, CPMI do 08 de Janeiro e é coautor da CPI do MST.

Assinou a PEC do BNDES, PEC da Defesa da Vida, requerimento de urgência da lei que susta o decreto 11.366 de armas, assinou também requerimento de regime de urgência do Projeto de Lei 5.198/2020 que veda a utilização da linguagem neutra, o requerimento de urgência para garantir cão de assistência às pessoas com deficiência, assinou requerimento com pedido de urgência de seguranças armados nas escolas, e por fim o deputado assinou a PEC do fim da impunidade natalina.

Rodolfo Nogueira participa de três comissões na Câmara dos Deputados: CAPADR (Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural); CTUR (Comissão do Turismo); e Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.

O Ranking dos Políticos é a maior ferramenta do Brasil que avalia deputados federais e senadores em exercício, classificando- os do melhor ao pior, de acordo com alguns critérios como: combate aos privilégios, desperdício e corrupção no poder público. Rodolfo Nogueira está em seu primeiro mandato e foi eleito com 41.773 votos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Rodolfo Nogueira é o único do MS a assinar o pedido de prisão do ministro do GSI