Eleições no Paraguai: Disputa acirrada entre colorados e liberais divide o país

Aproximadamente 5 milhões de eleitores paraguaios vão às urnas no próximo domingo (30) para eleger o novo presidente do Paraguai. Segundo divulgado pela imprensa local, a população do paraguaia estão divididas entre o candidato colorado Santiago Peña e o liberal Efraín Alegre.

Entre os candidatos a presidência estão o ex-goleiro da seleção paraguaia, José Luis Chilavert, do Partido da Juventude, e o ex-senador Paraguayo Cubas, da Cruzada Nacional, que em 2019 ficou ganhou popularidade após defender a morte de 100 mil brasileiros que moram no país.

Seguindo as eleições no país, além do sucessor do atual presidente Mario Abdo Benítez (Partido Colorado), os paraguaios vão eleger governadores de departamentos (no país equivale a estados), deputados departamentais, senadores e deputados nacionais.

Após anos usando urnas eletrônicas emprestadas do Brasil, o Paraguai deve usar urnas próprias. A única diferença das eleições brasileiras é que o equipamento paraguaio vai imprimir o comprovante de voto.

