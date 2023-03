Vander vai viajar à China em comitiva de Lula

O deputado federal Vander Loubet vai viajar à China em comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ambos do PT, no final do mês. O líder da bancada federal de Mato Grosso do Sul vai repetir o feito da senadora Soraya Thronicke (União) e do ex-deputado Loester Trutis (PL), que aproveitaram o governo de Jair Bolsonaro (PL) para conhecer o país asiático, em 2019.

O governo brasileiro pretende estreitar a parceria estratégica entre os dois países e aproveitar a ocasião para tentar aumentar a base governista no Congresso. Vander vai como vice-presidente da Frente Parlamentar Brasil/China, e disse que foi convidado pelo presidente Lula. “Aceitei prontamente, afinal, estamos falando do principal destino das exportações de MS e o fortalecimento das relações com os chineses é do nosso total interesse”, justificou.

“Além de trabalhar para ampliar as exportações de Mato Grosso do Sul, acredito ser importante a gente buscar os investimentos chineses em setores importantes, como infraestrutura rodoviária (incluindo a Rota Bioceânica), ferrovias, produção de fertilizantes, entre outros”, completou Vander.

A previsão é de que o embarque ocorra no dia 24 e a viagem se estenda até 30 de março.

