Polícia apreende helicóptero com 300 kg de cocaína

Um helicóptero que saiu do Paraguai e tinha como destino Buri, cidade a 257 quilômetros de São Paulo, foi interceptado pela Polícia Militar em uma operação em parceria com a Polícia Federal na tarde desse sábado (18/3) com 300 quilos de cocaína. A PM usou um helicóptero Águia para localizar a aeronave suspeita, encontrada em solo, na cidade do interior paulista.

Quando a PM avistou o outro helicóptero, em uma plantação, a droga estava sendo transportada para um carro. Os homens envolvidos na operação fugiram por um matagal antes que policiais pudessem chegar no local onde estava a aeronave.

O helicóptero é de uma empresa de manutenção de caixas redutoras e multiplicadoras industriais e de um dos sócios da companhia.

A carga de cocaína foi levada para a Delegacia da Polícia Federal de Sorocaba, que já investigava a operação de tráfico internacional de drogas.

