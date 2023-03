Chapadão do Sul terá confronto entre PP e PSDB

O Município de Chapadão do Sul pode ter um confronto entre dois partidos que lideram o número de prefeitos no Estado, PSDB e PP, comandados por Reinaldo Azambuja (PSDB) e Tereza Cristina.

O atual prefeito, João Carlos Krug (PSDB) está no segundo mandato, e não pode disputar uma nova eleição. Krug foi eleito com 90,96% dos votos na última disputa, quando concorreu apenas com o candidato do PT, Antônio Manoel, que terminou com 9,04% dos votos.

Agora, Krug tem o desafio de fazer o sucessor no Município, que tem como possível pré-candidata a vereadora Alline Tontini (PSDB). Ela pode concorrer com a missão de ser a primeira mulher eleita prefeita do Município. Aline é de família tradicional na política do Município: sobrinha do atual prefeito e filha João Tontini, ex-presidente da Câmara de Chapadão do Sul.

O grupo pode ter como concorrente o empresário Walter Schlatter (MDB), que concorreu com João Carlos Krug na primeira disputa, em 2016. Krug venceu a eleição com 51,79%, contra 46,89% de Schlatter. Hoje, Walter está no PP, da senadora Tereza Cristina, e é nome muito lembrado pela população pelo trabalho social que realiza no Município.

Procurado pela reportagem, Schlatter disse que não sobrevive de política e que no momento está cuidando dos negócios da família. Ele também é presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul e afirma que uma eventual candidatura só será anunciada no próximo ano, se contar com o apoio da família.

O empresário descartou composição com o PSDB do atual prefeito. Walter é filho do empresário Alberto Schlatter, que concorreu como vice-governador de Rose Modesto na última eleição em Mato Grosso do Sul.

Já a vereadora Aline Tontini declarou que o partido ainda não se pronunciou sobre candidatura no Município. “Muitos querem ser candidatos, mas o partido não se pronunciou nem a meu favor e nem a favor de outro. Meu nome corre sim na cidade, pela experiência já no segundo mandato de vereadora e pelo fato também de eu ser mulher e de uma família de pai, tio e primo político na cidade”, declarou.

O Município de Chapadão do Sul tem a maior renda per capita do Estado e é o que mais cresceu nos últimos 12 anos, com 55% de ganho populacional. PSDB e PT disputam a liderança de prefeituras no Estado. Com o governo nas mãos no terceiro mandato consecutivo, o partido tem hoje 37 prefeitos e está convidando outros para filiação, podendo chegar perto de 50.

Já o PP aproveita a força da senadora Tereza Cristina, ligada a Jair Bolsonaro (PL), para conquistar o maior número de prefeituras. Hoje o partido tem 21 prefeitos em Mato Grosso do Sul, atrás apenas do PSDB.

Leia mais: Câmara de Chapadão do Sul discute hoje construção de contorno rodoviário na cidade