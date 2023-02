Alison dos Santos terá que passar por cirurgia após lesão no joelho

Alison dos Santos, de 22 anos, atual campeão mundial dos 400 metros com barreiras, sofreu uma lesão no menisco do joelho direito durante um treinamento em São Paulo. Segundo informações compartilhadas hoje (8) através do perfil do COB (Comitê Olímpico do Brasil) no Twitter, o atleta, de 22 anos, terá de passar por cirurgia.

Alison dos Santos sofreu uma lesão no menisco do joelho direito. Nosso campeão mundial vai precisar passar por por cirurgia. Força, Piu! Você é Gelado 🥶 e vai voltar ainda mais forte 💪🏾 pic.twitter.com/tUQTb3UZBV — Time Brasil (@timebrasil) February 8, 2023

Ainda não há data para o procedimento, nem previsão de volta às pistas.

Em nota, o Esporte Clube Pinheiros, agremiação que Alison defende, informou que os exames realizados pelo atleta detectaram uma lesão chamada “alça de balde”, pelo formato que fica o menisco afetado. Segundo a entidade, a equipe médica do COB está acompanhando o atleta.

Medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio (Japão), Alison conquistou na última quinta-feira (2), o Prêmio Brasil Olímpico de melhor atleta masculino de 2022.

O calendário de Alison para 2023 prevê, além da Liga Diamante, o Mundial de Budapeste (Hungria), entre 19 a 27 de agosto, e os Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), de 20 de outubro a 5 de novembro. No ano que vem, o barreirista é um dos favoritos a medalha na Olimpíada de Paris (França).

