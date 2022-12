Viatura do Batalhão de Choque tomba em Goiás e policiais são socorridos

Viatura com quatro policiai do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, tombou em rodovia do estado de Goias, na tarde desta segunda-feira (19) e os militares precisaram ser socorridos com ferimentos leves.

Ao O Estado Online, a PMMS confirmou o acidente e revelou que dois dos policiais tiveram ferimentos. Um deles, segundo a assessoria de imprensa, machucou o braço e outro teria tido ferimento na região do tórax, porém a PM afirma que, apesar da gravidade, todos estão bem.

As causas do tombamento ainda são desconhecidas pela instituição em Mato Grosso do Sul. No local, ainda conforme a PMMS, os militares foram atendidos por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros Militar.

Fotos recebidas pela reportagem mostram os quatro Pms no chão saindo da viatura tombada no asfalto.