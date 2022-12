Dupla de adolescentes é apreendida tentando transportar 400 kg de drogas

Dois adolescentes de naturalidade Paraguaia foram apreendidos pela Polícia Civil nessa sexta-feira (16), em Bataguassu, distante a 334 quilômetros de Campo Grande. A dupla foi flagrada transportando 420 kg de maconha em um Corsa sedan.

Segundo registro policial, os adolescentes, de 15 e 17 anos, estacionaram o veículo, na contramão da travessa Bela Vista, atrás de um supermercado na cidade. Foi verificado pelos agentes que no banco traseiro havia diversos tabletes de maconha, identificados pela quantidade e odor característico do entorpecente, razão pela qual os policiais desconfiaram do automóvel.

Ao retornarem ao veículo, os adolescentes foram abordados e apreendidos em flagrante. Eles relataram ter aceitado a proposta de transportar a droga de Ponta Porã para Três Lagoas por R$ 7.000,00, que seria dividido entre eles, bem como afirmaram que estavam recebendo informações sobre o itinerário da droga pelo celular.

Os adolescentes foram apreendidos em flagrante pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

